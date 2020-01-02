رياضة | أيامه معدودة في فرنسا.. صخرة نابولي بديل نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيامه معدودة في فرنسا.. صخرة نابولي بديل نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت أيام النجم الدولي البرازيلي المخضرم ومدافع فريق باريس سان جيرمان، تياجو سيلفا معدودة داخل جدران ملعب حديقة الأمراء.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، عبر شبكة le10sport الفرنسية، إلى أن النادي الباريسي يستهدف ضم النجم السنغالي الدولي ومدافع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد كوليبالي ضمن أفضل مدافعي العالم في الوقت الحالي، ويرى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أراخو، أنه خير بديل للنجم البرازيلي، الذي سيتم عامه الخامس والثلاثين خلال أشهر قليلة.

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وخاض كوليبالي 232 مباراة بقميص نابولي في جميع البطولات، منذ أن التحق بنادي الجنوب الإيطالي من فريق ميتز الفرنسي.

وتقدر بطاقة كوليبالي صاحب الـ 28 عاماً بحوالي 75 مليون يورو، بحسب شبكة ترانسفير ماركت، إلا أن التقارير تشير إلى أنه لن يغادر نابولي بأقل من 90 مليون يورو.

كما يعد كوليبالي هدفاً رئيسياً لكبار أندية أوروبا، مثل ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

على الجانب الآخر، ينتهي عقد سيلفا مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تفتح إدارة الفريق ملف تجديده، مما يفتح الباب حول نهاية مسيرته مع النادي العاصمي.