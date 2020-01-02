رياضة | مفاجأة.. نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن نجم الفريق المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن نجم الفريق المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير الفريق اليوم الخميس 2 يناير نبأ سارا بخصوص واحد من نجوم الفريق المصابين قبل المواجهة القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

فاتي يعود لتدريبات برشلونة

وشهدت تدريبات نادي برشلونة الجماعية اليوم عودة الشاب الإسباني إنسو فاتي نجم الفريق.

وقد شارك فاتي في تدريبات نادي برشلونة الجماعية اليوم بشكل طبيعي حتى النهاية مع باقي الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

وكان فاتي يعاني من إصابة قوية في الساق تسببت في غيابه لفترة عن الملاعب وعن مران برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن فاتي يمكنه العودة والمشاركة في المباريات من جديد مع نادي برشلونة بشكل طبيعي.

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مشاركات فاتي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إنسو فاتي في 13 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إسبانيول يوم السبت القادم 4 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق الكتالوني حتى الآن في بطولة الدوري.