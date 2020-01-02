رياضة | مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا على طريقة إنزاجي ضد برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول لفريقه أمام أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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أحرز مصطفي محمد الهدف بعد تمريرة رائعة وصلته من طارق حامد استلمها ولعبها بطريقة رائعة من فوق حارس مرمي أسوان لتسكن شباك بلاد النوبة.

ويشبه هدف مصطفي محمد في شباك أسوان، هدف فيليبو إنزاجي نجم ميلان الإيطالي السابق في شباك برشلونة الإسباني.