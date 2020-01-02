رياضة | تعرف على مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع منطقة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع منطقة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف، منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري القسم الرابع لمجموعة محافظة المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يتقابل فريق نادي سمالوط بقيادة مينا عبدالله، مع فريق ديرمواس وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب عرب الزينة.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق مركز شباب العدوة، مع فريق مركز شباب مغاغة، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

وفي المباراة الثالثة، يستضيف فريق نادي مغاغه نظيره مركز شباب مطاي، ويذكر أن فريق مركز شباب البرجاية باي في هذه الجوله

والجدير بالذكر أيضا، أن هذه المجموعة تضم سبعة أندية تابعه لمحافظه المنيا، وهم نادي مغاغه، مركز شباب مغاغه، نادي سمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، نادي ديرمواس، مركز شباب مطاي.

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وجاءت مباريات الجولة الثالثة لمسابقه دوري القسم الرابع لمحافظه المنيا علي النحو التالي:

- نادي سمالوط × نادي ديرمواس

- مركز شباب العدوه × مركز شباب مغاغه

- نادي مغاغه × مركز شباب مطاي

وجاء ترتيب دوري القسم الرابع لمجموعه محافظة المنيا علي النحو التالي:

1- مركز شباب العدوه 7 نقاط

2- مركز شباب مطاي 6 نقاط

3- نادي سمالوط 3 نقاط

4- مركز شباب مغاغه 3 نقاط

5- ديرمواس 3 نقاط

6- نادي مغاغه نقطه واحده

7 - مركز شباب البرجاية بلا نقاط