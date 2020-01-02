رياضة | مشوار غزل المحلة في مطاردة فاركو على زعامة بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار غزل المحلة في مطاردة فاركو على زعامة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الدور الأول بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني عن وقوع نادي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن فاركو المتصدر.

- مشوار غزل المحلة في الدور الأول

خاض غزل المحلة 11 مباريات، 6 مواجهات علي ملعبه، و5 خارج أرضه، حيث حقق الفوز في 6 مشاركات، منهم 4 انتصارات علي ملعبه، وتلقي هزيمتين، وتعادل في 3 مباريات.

تعادل سلبيا مع مالية كفر الزيات في الجولة الأولي، وكان الفوز الأول له في الدوري علي حساب الحمام بهدف نظيف في الجولة الثانية، وواصل انتصاراته بهزيمة المنصورة بهدفين دون رد بالجولة الثالثة، وتلقي الهزيمة الأولي خارج أرضه من دكرنس بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكلاهما في الجولة الخامسة.

وفي الجولة السادسة حقق فوزا بثلاثية نظيفة علي دمنهور، ثم فاز علي الرجاء بهدفين دون رد، وتلقي هزيمة من أبو قير بهدفين دون رد بالجولة الثامنة، وعاد الي الإنتصارات علي حساب بلدية المحلة بالجولة التاسعة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

وبخماسية نظيفة اكتسح المحلة نظيره بيلا بالجولة العاشرة، وفي ختام الدور الأول تعادل مع ضيفه الأوليمبي بثنائية لكل منهما.

سجل غزل المحلة 18 هدفا عن طريق كلا من عبده يحيي 3 أهداف، وخالد رسلان 3 أهداف، وهدفين لكلا من محمد حمدان وهاني عادل وخالد الإخميمي، وهدفا لكلا من بسام ماهر، ومحمد مصطفي، وأشرف السيد، ومحمد فتح الله، يحيي حامد، هشام بلحة، بينما إستقبل 8 أهداف.

يقود الفريق خالد عيد مديرا فنيا ويعاونه طارق غيدة مدرب عام وأشرف شيحه مدربا وعبدالرؤوف عيد مدرب الحراس المرمي، وسرور شحاتة اداري الفريق.

ترتيب المجموعة

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4- بلدية المحلة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- المنصورة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 12 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط