رياضة | عضو الإسماعيلي لـ"الخليج 365": من أين يأتون بهؤلاء الحكام؟.. نطالب بتطبيق تقنية الـ var

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الإسماعيلي لـ"الخليج 365": من أين يأتون بهؤلاء الحكام؟.. نطالب بتطبيق تقنية الـ var والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أداء الحكام بالكارثي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق تقنية الفيديو للحد من هذه الكوارث في مباريات الدوري.

وقال فارس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : "الأمر زاد عن حده وبات مكررا في جميع مباريات الإسماعيلي، أكثر نادي تعرض للظلم حتى الآن".

وأشار: "مجلس إدارة الإسماعيلي يطالب بتطبيق تقنية الفيديو، للحد من هذه الكوارث التحكيمية، التي تحدث في كل مباراة".

وواصل: "نريد حكام مميزين ومعروفين لإدارة مباريات الإسماعيلي، بدلا من تعيين حكاما غير جديرين ويتسببون في كوارث تحكيمية كل مباراة".

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وتابع: "لا أعلم من أين يأتون بمثل هؤلاء الحكام لمباريات الإسماعيلي؟، الجماهير لن تتحمل هذه الكوارث مرة آخرى".

واختتم حديثه قائلا: "نتمسك بتطبيق تقنية الفيديو في أقرب وقت".

وكان نادي الإسماعيلي أصدر بيانا رسميا انتقد فيه أداء التحكيم خلال مباراة إنبي، مشيرا إلى أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق البترولي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.