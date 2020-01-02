اونلاين | yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

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بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي في الجولة 21 التي يستضيفها ملعب آنفيلد معقل الريدز ليفربول الذي يغرد منفرداً في صدارة البريمرليج برصيد 55 نقطة قبل مباراة شيفيلد يونايتد، ويبتعد ليفربول عن المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويتبقى للريدز مباراة مؤجلة، ويؤكد الخبراء والمُحللين أن الريدز أنهى الدوري الانجليزي اكلينيكيا من الدور الأول بعدم خسارته في أي مباراة وقتل المنافسة مُبكراً.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد بث مباشر في المُباراة التي يسعى فيها ليفربول وشيفيلد للفوز، وفي حالة فوز شيفيلد يصعد للمركز الخامس برصيد 32 نقطة حيث أن شيفيلد يمتلك 29 نقطة في المركز الثامن ويسعى للصعود للمركز المُؤهل للدوري الأوروبي.

بطاقة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 21

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موعد المباراة 02-01-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة علي محمد علي

ملعب المباراة آنفيلد

بث مباشر

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