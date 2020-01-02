اونلاين | نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الآن| هدف صلاح يلا كورة

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يواجه ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب أنفيلد.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يسعى لمواصلة تألقه وسلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه حقق 6 انتصارات متتالية، ويأمل في تحقيق السابع.

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ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 18، وتعادل في لقاء وحيد، وأحرز 47 هدف، ودخل شباكه 14.

شيفيلد يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 20 لقاء، تمكن من تحقيق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 8، وخسر في 5، وسجل خلالهم 23 هدف، ودخل شباكه 19 هدف.

ويبحث شيفيلد عن العودة للانتصارات مرة أخرى ضمن منافسات البريميرليج، بعد أن غاب طيلة الجولتين الماضيتين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

وتذاع المباراة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة Bein Sports Hd 2.