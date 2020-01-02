اونلاين | بث مباشر plus مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد yallakora مشاهدة مباراة ليفربول اونلاينliverpoolمشاهدة كورة جول هدف mo salah

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة صعبة تجمع بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد شيفلد يونايتد، برابط كورة ستار اليوم السبت 26 ديسمبر الجاري، KORA STAR ضمن منافسات البريميرليج.

يلا كورة حيث يخوض ليفربول الإنجليزي مباراة نارية عندما يستضيف شيفلد يونايتد، بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، YALLL KORA بالدوري الإنجليزي

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب، بعدما فشل في حصد لقب العام الماضي لصالح مانشستر سيتي بعد التخلف عنه بفارق نقطة وحيدة مع نهاية المسابقة، GOALAL3RB ليفربول يستضيف شيفلد يونايتد بالجولة الثانية والعشرين.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفلد بالبريميرليج

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وتُقام مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد، مساء اليوم الخميس 2 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد بالبريميرليج

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد شيفلد يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمنافسات البريميرليج.

كورة جول حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة فيما يحل شيفلد يونايتد بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة، KORA4GOAL بث مباشر لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد شيفلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد شيفلد يونايتد، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة ضمن منافسات البريميرليج، alostora بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.