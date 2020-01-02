اونلاين | HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي ويبدأ فريق ليفربول السنة الجديدة بلقاء من نوع خاص عندما يستقبل فريق شيفيلد يونايتد الصاعد بسرعة الصاروخ، تقام مواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد علي أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز في تمام الساعة العاشرة سهرة اليوم الخميس 2\1\2020 ، ويدخل المتصدر "ليفربول" بدفعة كبيرة بعد تحقيقه للفوز في آخر مواجهاته امام ولفرهامبتون بنتيجه هدف للاشيء في الجولة الماضي ، عكس ما حدث في لقاء الاخير "شيفيلد يونايتد " بخسارة امام فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين نظيفين، ويحتل فريق شيفيلد المركز الثامن برصيد 29 جمعهم من 7 فوز وتعادل في 8 وخسر 5 لقاءات من ٢٠ مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويحلق عاليا ليفربول في الصدارة برصيد 55 نقطة جمعها من 18 انتصار وتعادل وحيد وعدم تلقيه لأي خسارة حتى الآن .

كما ابدا مدرب شيفيلد "كريس واليدر "عن غضبه الشديد لما حدث في المباراة الأخيرة أمام مان سيتي من الأداء التحكيمي للمباراة بعد ارتطام الكرة بحكم المباراة مما أدي إلي الهدف الأول للفريق السماوي "مانشستر سيتي " وقال ايضا انه لا يريد أن يرى هذه الأخطار في مباراته امام الليفر وقال ايضا ان احتمال مشاركته مدافعه الهداف جون لوندستروم ضعيفه بسبب اجهاد من المباريات السابقة وكانت تدريبات الريدز قد شهدت عودة المدافع ناثانيال فيليبس المعار لفريق شتوتجارت الألماني وقطع أعارته لاختيار الفريق لمدافع مع كثرة الإصابات لوفرين وتجديد اصابه جويل ماتيب المدافع الأساسي للفريق كما شهدت أيضا الظهور الأول الصفقه الجديده لليفربول الياباني "تاكومي مينامينو " في التدريبات وصرح بعض اداري الفريق انه لم يتواجد في هذه المباراة وسيكون متاح للقاء إيفرتون في الجولة القادمة من كأس الاتحاد الانجليزي يوم الخامس من يناير الجاري.

بطاقة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

????البطولة : الدوري الإنجليزي .

????الجولة : الواحدة والعشرون (مباراة إياب) .

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????الملعب : الأنفيلد .

????التعليق الصوتي : علي محمد علي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

⌚الموعد : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الخميس ( 02-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .