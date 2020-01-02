اونلاين | «يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

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* مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد :

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أنهى فريق ليفربول عام 2019 بشكل رائع، حيث حقق الفوز على ليستر سيتي برباعية نظيفة ثم فاز على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في أخر مباريات الريدز في 2019. ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة حصدها من 18 انتصارا وتعادل في مباراة واحدة فقط ولم يتعرض للخسارة حتى الآن، حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في ثمانية مباريات وخسر في خمس مباريات.

* التشكيل المتوقع :

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من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

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