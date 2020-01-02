اونلاين | كول كورة bein live مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول online يلا كورة HD

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يلا كورة شاهد البث المباشرة لمباراة فريق ليفربول ضد فريق شيفيلد يونايتد اليوم الخميس 2 من شهر يناير KOORA ONLINE في المباراة التي ستقام على ملعب الانفيلد في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORAHD وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل خطف الثلاث نقاط والاستمرار في مقدمة البريمرليج بالنسبة للريدز.

كول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق شيفيلد يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

يلا شوت بلس حقق فريق أرسنال انتصارا صعبا على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORAHD وتعادل فريق نوريتش سيتي مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب الكناري، حيث استمر اللاعب الشاب كانتويل لاعب الفريق الأصفر في التسجيل بمرمى الخصوم YALA LIVE.

كورة ستار وحقق فريق وست هام يونايتد فوزا كبيرا على فريق بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن COOL KOORA في المباراة الأولى لديفيد مويس مدرب الفريق اللندني الجديد بعد رحيل بيلجريني KOORA STAR.