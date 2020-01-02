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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يتجاوز عقبة أسوان بثنائية والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
حقق نادي الزمالك المصري فوزه الأول في الدوري المصري منذ ثلاث مباريات، بفوزه على فريق أسوان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم بملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.
سجل هدفي الزمالك، النجم الشاب مصطفى محمد في الدقيقة 43 بكرة ساقطة جميلة فوق حارس أسوان مسعد عوض.
وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 63 من مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى.
يذكر أن حكم المباراة طارق سامي وجه البطاقة الحمراء لنجم الوسط المصري الدولي طارق حامد في الدقيقة 53، وأهدر زميله محمود علاء ركلة جزاء في الدقيقة 60، تصدى لها عوض.
بهذا الفوز، يرتقي الزمالك للمركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة السابعة، ويحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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