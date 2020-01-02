شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام شيفيلد يونايتد في ختام الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.وجاء تشكيل الريدز كالآتي: الدفاع: ألكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون Advertisements الوسط: جوردان هندرسون – جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان – جيمس ميلنر – آدم لالانا – ديفوك أوريجي – فيليبس – جونز – هيرفي أيليوت.

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