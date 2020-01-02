بعد انضمامه للدحيل ماندزوكيتش يكشف سبب الرحيل عن اليوفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

إبراهيم سعد

انضم منذ وقت قريب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لصفوف الدحيل القطري، بعد مغادرته بشكل مفاجئ لصفوف يوفنتوس الإيطالي في خطوة لم يتوقعها أكثر المتشائمين.



ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فقد أكد ماريو أنه فكر طويلا لمسيرته الطويلة داخل أوروبا والعمل في منطقة أخرى لمواصلة ما بدأته منذ سنوات وسنوات.

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وأضاف: أمضيت وقت جيد خلال الأيام القليلة داخل صفوف الدحيل لذا أود شكرهم لشعوري بأنني في منزلي وهو أمر رائع بالنسبة لي.

وشدد على أنه سعيد الاجتماع من جديد مع المغربي "مهدي بن عطية" زميله السابق بصفوف يوفنتوس الإيطالي، فهو لاعب مفيد وومتع للغاية على المستوى الشخصي.

وأوضح عن عدم لعبه لمدة أربع شهور، فقد كنت ومازلت محارب دائم وأعمل باستمرار للتواجد في أفضل حالة بدنية وفنية.

وتابع: لا أحب الحديث عن الماضي بالنسبة للعمل مع ساري، فقد سعدت لعملي مع ماسيمليانو أليجري ولكل مدرب اختيارات مختلفة، بينما كان عملي مع كريستيانو رونالدو بمثابة عمل مميز فهو دائم يحب التطور وقد عملت معه بشكل جيد للغاية.

الجدير بالذكر أن ماريو ماندزوكيتش، قد ساهم بالعديد من ألقاب السيدة العجوز بكافة الأوقات، التي تواجد بها بجدران قلعة البيانكونيري.