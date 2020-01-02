شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى إجراءات سفر "كهربا" إلى زيمبابوى قبل مواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات سفر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الي زيمبابوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بلاتينيىوم يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي حاليا وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد النعم كهربا لقيده في قائمة الفريق محليا وأفريقيا وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وانهي الجهاز الاداري بالاهلي إجراءات سفر جميع اللاعبين الي زيمبابوي ومن ضمن اللاعبين محمود كهربا الذي تعاقد معه الأهلي خلال يناير الجاري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من الفيس البرتغالي.

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ومن المقرر أن يسافر كهربا مع الأهلي الي زيمبابوي للمشاركة فى المباراة وقد يلحق اللاعب بمباراة اف سي مصر يوم الاحد المقبل في الدوري حال قيده قبل هذا اللقاء.

أشعلت البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي الجديد انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية، بعد قيد الفريق الأحمر للاعب عقب توقيعه رسمياً مؤخراً لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدوناً في عقده وبلغت قيمته 400 الف دولار.

وقام مسئولو الأهلي بقيد كهربا تمهيداً للاستعانة به في المباريات سواء محلياً او افريقياً، إلا أن البطاقة الدولية جمدت موقفه، ولازال موقف المهاجم الدولي غامضاً رغم التأكيد أن اليوم الخميس سيشهد وصول بطاقة اللاعب بشكل طبيعي.

وخاطب الأهلي أفيش البرتغالي بمجرد فتح باب القيد لإرسال بطاقة كهربا، خاصة وان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي طلب سرعة قيده من أجل ضمه لقائمة مواجهة نادي مصر في المواجهة المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ فعلياً مرحلة المشاركة بداية من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها على ملعب الأخير يوم السبت بعد القادم.