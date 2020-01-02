شكرا لقرائتكم تفاصيل مثيرة بالدقيقة في السجل التهديفي للزمالك في الدوري بعد هدف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سجل التهديفي في الفترة من الدقيقة 30 – 45 الأكثر تسجيلاً فيها الأهداف خلال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله اللاعب الدولي مصطفى محمد في مرمى أسوان بالمواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري والمقامة على أرضية ملعب استاد أسوان الدولي.

وأحرز مصطفى محمد هدف التقدم للزمالك في مرمى أسوان بالدقيقة 43 من عمر المباراة التي تجمعهما في الدوري المصري والتي يحتاج منها الفريق الأبيض النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه بجدول الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً لموقع "سوكر واى" المتخصص في إحصاءات الدوريات العالمية فإن نادي الزمالك استطاع تسجيل 30% من أهدافه فى الربع ساعة الثالث منذ الدقيقة 30 وحتى 45، خلال مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز مقابل 20% في فترتين مختلفتين هما من الدقيقة 15 – 30 و45 – 60، بينما أحرز بنسبة 10 أهداف في الربع ساعة الأولى من المباراة، ولم يستطع الفريق احراز أية أهداف خلال الفترة من الدقيقة 60 – 75.

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وسجل الزمالك خلال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 11 هدفاً بينما تلقى 7 أهداف، كما شهد الزمالك تحقيق أهداف بمعدل 1.11 هدفاً في المباراة الواحدة، بينما احتاج الزمالك متوسط 31 دقيقة كمتوسط لتسجيل الهدف الواحد، بينما جاء أكبر انتصار بالبطولة المحلية الشهيرة بهدفين نظيفين، وخاض الأبيض 10 مباريات نصفها على ملعبه والنصف الآخر على ملعب المنافس.

وتساوى مصطفى محمد تهديفياً مع هداف النادي الأهلي وليد سليمان خلال الموسم الحالي برصيد 5 أهداف ليتقدم خطوة على رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء الذي يمتلك 4 أهداف ويتساوى مع محمد سالم صاحب الأهداف الخمسة، وخلف مهاجم سموحة حسام حسن صاحب الأهداف الستة.