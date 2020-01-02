شكرا لقرائتكم الزمالك واسوان .. كارت أحمر لـ طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك علي كارت احمر " طرد " من ملعب مباراة الزمالك واسوان المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري والمقامة علي ملعب استاد القاهرة، ويحصل طارق حامد علي كارت اصفر " انذار " نتيجة لعبة عنيفة منه تجاه لاعب اسوان، ويحصل علي انذار ثاني نتيجة اعتراضه علي الإنذار الأول، ويحصل علي طرد، وتتوقف المباراة بسبب رفض طارق حامد الخروج من الملعب ، وعقب خروجه من أرض الملعب ، تتوقف المباراة مرة اخري نتيجة وقوف طارق حامد علي التراك ورفضه الخروج من محيط الملعب تماما وفقا للوائح الاتحاد الدولي في واقعة نادرة الحدوث .

وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف أحرزه مصطفي محمد في الدقيقة 43 من عمر المباراة ، لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك .

وكان محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك قد نجح من انقاذ مرمي فريقه من الهدف الأول في مباراة اسوان المقامة بينهما الان ، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، والمقامة علي استاد القاهرة.

أبو جبل صحح خطأ محمود الونش مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة لابو جبل قصيرة ليخطفها الصباحي مهاجم اسوان ، الذي ينفرد بمحمد أبو جبل ، ويسددها قوية الا ان الأخير يتألق ويبعد الكرة بصعوبة ليحافظ علي شباكه نظيفة في المباراة.

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تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.