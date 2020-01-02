شكرا لقرائتكم فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لرحيل المهاجم المغربي الدولي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما تأكدت إدارة النادي من عدم قدرة اللاعب على كسب ثقة المدرب السويسري خلال الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نادي اف سي مصر في المباراة التي ستجمعهما بالجولة 12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما حقق الفوز التاسع توالياً من عمر البطولة الأشهر محلياً على حساب فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما بالاسبوع الحادي عشر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الإهلي فإن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حصل على موافقة نهائية من المدرب السويسري رينيه فايلر برحيل وليد أزارو حال تلقيه عرضاً خلال الفترة الحالية وذلك لفتح عملية انتقال اللاعب النيجيري إيليكي الذي تسعى القلعة الحمراء التعاقد معه في ظل المفاوضات الجارية بين القلعة الحمراء ولوزيرن السويسري لضم المهاجم الذي تبحث عنه إدارة النادي حالياً.

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يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ أسهم الأنجولي جيرالدو المدير الفني للفريق في الاستمرار بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما كشفت إدارة النادي رغبتها في منح اللاعب الفرصة الحقيقية لإثبات أحقيته بالتواجد داخل تشكيلة القلعة الحمراء وتأجيل حسم أمره في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد الخطيب خلال الأيام الماضية عدة جلسات مع رينيه فايلر وسيد عبد الحفيظ تحدثوا خلالها عن العديد من الأمور الخاصة بالفريق والتي كان على رأسها تحديد عدد اللاعبين الراحلين والوقوف على العناصر التي يرى المدرب عدم حاجته الى خدماتها في الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق الى تدعيمات سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أو الصيفية المقبلة.