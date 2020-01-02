شكرا لقرائتكم هل وصلت البطاقة الدولية لكهربا ؟ اتحاد الكرة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا الوافد الجديد على النادي الأهلي لم تصل من ناديه القديم أفيس البرتغالي و بمجرد وصولها ستظهر على السيستم الخاص بالانتقالات.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن البطاقة ستصل خلال ساعات عن طريق السيستم الخاص بإنتقالات اللاعبين وستظهر على السيستم الخاص بالأهلي و الجبلاية بعد أن طلبها مسئولو الأهلي أمس الأربعاء.

أشعلت البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي الجديد انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية، بعد قيد الفريق الأحمر للاعب عقب توقيعه رسمياً مؤخراً لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان مدوناً في عقده وبلغت قيمته 400 الف دولار.

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وقام مسئولو الأهلي بقيد كهربا تمهيداً للاستعانة به في المباريات سواء محلياً او افريقياً، إلا أن البطاقة الدولية جمدت موقفه، ولازال موقف المهاجم الدولي غامضاً رغم التأكيد أن اليوم الخميس سيشهد وصول بطاقة اللاعب بشكل طبيعي.

وخاطب الأهلي أفيش البرتغالي بمجرد فتح باب القيد لإرسال بطاقة كهربا، خاصة وان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي طلب سرعة قيده من أجل ضمه لقائمة مواجهة نادي مصر في المواجهة المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ فعلياً مرحلة المشاركة بداية من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر اقامتها على ملعب الأخير يوم السبت بعد القادم.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا، موضحاً :"طلبنا بطاقة كهربا من إتحاد الكرة في الساعات الأولى من فتح باب القيد وفوجئنا بأن أحد الأندية إستعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكتروني وهو أمر غريب للغاية لأن لا يوجد نادً مصري أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوي الاهلي، وطالب مدير الكرة في الاهلي إتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادي الذى استعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدي الاهلي لكن محاولاته ستفشل لأن الاهلي هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب.