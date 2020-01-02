شكرا لقرائتكم الزمالك واسوان.. شاهد اعتراضات لاعبى الأبيض على الحكم طارق سامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك واسوان شهدت مباراة الزمالك واسوان المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري على ستاد القاهرة، اعتراضات عنيفة من لاعبىى الفريق الأبيض على الحكم بعد إلغاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 33 ، بداعي ارتكاب محمود علاء مدافع الزمالك لخطأ تجاه مدافع أسوان أثناء احرازه الهدف.

وأحرز محمود علاء هدفا من كرة عرضية من طارق حامد، يحولها محمود علاء هدفا للزمالك في الدقيقة 33 من رأسية، الا ان الحكم قرر الغاء الهدف وسط اعتراضات عنيفة من محمود علاء ومدافعي الزمالك علي الحكم



الزمالك واسوان

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

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ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

الزمالك واسوان في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.