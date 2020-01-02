شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل حارس طنطا قبل مباراة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى نجل محمد فتحى حارس مرمى فريق طنطا صباح اليوم وذلك عقب والدته، والتى أثرها غاب الحارس عن التدريبات استعداداً لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى . وقدم الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين و اللاعبين واجب العزاء الى زميلهم عقب التدريبات ومعرفة الخبر الحزين . ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاحد القادم يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى . ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى. ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط . Advertisements وعقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع أيمن المزين المدير الفنى للفريق وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى اللاعبين خلال بطولة الدورى المصرى الفترة الماضية. وعرض أيمن المزين خلال الاجتماع طلبات الجهاز الفنى من التعاقدات فى الانتقالات الشتوية حيث يحتاج من 3 إلى 5 لاعبين لدعم الفريق والظهور بشكل مختلف فى الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى. أكد أيمن المزين المدير الفنى أنه مستمر فى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى خلال المرحلة المقبلة وأن الأخبار التى تدوالت عن الرحيل لتدريب أحد أندية الدورى المصرى ليس له أساس من الصحة مطلقًا .

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