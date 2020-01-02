شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع 3 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى الترسانة مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءا على رغبة محمد صلاح المدير الفنى للفريق ، وجاءت الصفقات كالتالى أيمن الهاجري صانع ألعاب منتخب اليمن و محمد سعيد صانع العاب القناة و إيهاب عبد المحسن لاعب بتروجيت لمدة سنتين و لذلك لدعم الفريق الفترة المقبلة و الابتعاد عن منطقة الهبوط الى دورى الدرجة الثالثة .

وكان مسئولو الترسانة قد تعاقدوا مع محمد موسى حارس مرمى الإنتاج الحربى لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة فى إطار رغبة محمد صلاح المدير الفنى للفريق لتدعيم مركز حراسة الشواكيش فى الإنتقالات الشتوية ، وقد وافق مسئولو الإنتاج الحربى على إعارة محمد موسى لإكسابه حساسية الإحتكاك وخوض عدد من المباريات القوية مع الترسانة بدورى القسم الثانى على أن يعود لصفوف الفريق حال تألقه والظهور بشكل جيد .

كان الترسانة قد اعتمد فى بداية الموسم على أشرف بخيت الشهير " بالعنكبوت " قبل أن يقوم الجهاز الفنى الأخير للفريق بالإعتماد على أحمد حسين القادم فى بداية الموسم من المريخ البورسعيدى ويثبت جدارته عقب المباراة الشهيرة أمام إنبى فى دور الـ32 بكاس مصر وتقديمه لعرض جيد أثناء المباراة ثم التألق فى ركلات الترجيح التى صعدت بالشواكيش لدور الـ16 من البطولة إلا أن المدير الفنى للفريق طلب ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى وهو ما استجابت إليه مجلس إدارة الترسانة .

ومن المعروف أن فريق الترسانة تأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر عقب الفوز علي انبي بركلات الترجيح 4/3 ، في مباراة دور الـ 32 للبطولة، والتي أقيمت علي ملعب بتروسبورت.

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وانتهى الوقت الأصلى والإضافي بين إنبى بقيادة حلمى طولان مع الترسانة بقيادة محمد صلاح، بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويحرز الترسانة 4 ركلات من 6 بينما احرز انبي 3 ركلات فقط ليتأهل الترسانة ويواجه الأهلي في دور الـ 16.