الناشئ أحمد عيد يقود الجبهة اليمني للزمالك أمام أسوان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق في مواجهة أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة.

وضم التشكيل :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

وصل فريقا الزمالك وأسوان إلى ستاد القاهرة، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لعودة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى أخر ثلاث مواجهات حيث هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبيا فى أمام سموحة والإنتاج الحربى على الترتيب، ليفقد 7 نقاط خلال 3 مباريات فقط، لذا حرص رئيس الأبيض على حشد الجماهير لمساندة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، للعودة للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبى فى جدول الترتيب.

فى المقابل لم يحقق أيضًا فريق أسوان أى انتصار فى أخر ثلاث مواجهات فى الدورى، حيث هُزم من الإنتاج الحربى بهدف دون رد، ثم تعادل أمام طنطا بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مُجددًا أمام طلائع الجيش بهدف لهدف.