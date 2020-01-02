شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود الزمالك لعبور أسوان بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و أسوان بتقدم الزمالك بهدف عن طريق مصطفي محمد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري المقامة باستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين و كاد أوباما أن يحرز الهدف الأول للأبيض بعد تواجده داخل منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية يخرجها دفاع أسوان.

ينشط لاعبو أسوان فى منتصف ملعب الزمالك ويصلو لمنطقة جزاء الأبيض لكن دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 6 تمريرة رائعة من ساسي لأوباما المنفرد بالمرمى لكن يتصدي لها مسعد عوض ببراعة.

الدقيقة 8 تمريرة طويلة من منتصف الملعب من طارق حامد تصل لسيد زيزو ولكن دفاع أسوان ينجح فى إيقافه وتخرج الكرة لضربة مرمى.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة إبراهيم القاضى مدافع اسوان.

الدقيقة 12 يمر محمد الصباحي من أكثر من لاعب من الزمالك ويسددها قوية تخرج لضربة مرمى.

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الدقيقة 13 نزول إبراهيم جلال بدلاً من طارق أبو العز.

ينشط لاعبو الزمالك و يسيطر الفريق على وسط الملعب ، بينما يلجأ لاعبو أسوان للدفاع.

الدقيقة 24 ينجح احمد عيد لاعب الزمالك فى منع أسوان من فرصة هدف بعد إنقاذ الكرة من امام محمد الصباحي لاعب أسوان .

يستمر اللعب سجال بين الفريقين لكن دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 32 يحتسب الحكم طارق سامي ضربة حرة للزمالك على حدود منطقة جزاء أسوان يتصدى لها فرجاني ساسي لكنها تصطدم بدفاع أسوان وتخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 33 يحرز محمود علاء هدف ولكن الحكم المساعد تحسين أبو السادات يلغي الهدف ويحتسبها خطأ على علاء.

الدقيقة 36 إنفراد لمحمد صباحي مهاجم أسوان بعد خطأ الونش الذى لعب الكرة برأسه لأبو جبل ولكن يلحق بها الصباحي و ينفرد بالمرمى ويسددها قوية يتصدي لها أبو جبل ببراعة ويمنع فرصة هدف مؤكد.

يستمر الهجوم الزملكاوي و السيطرة على الكرة لكن دون خطورة على مرمى أسوان.

الدقيقة 42 تمريرة رائعة من طارق حامد ينفرد مصطفي محمد بالمرمى و يحرز هدف رائع فى مرمى مسعد عوض.

يستحوذ لاعبو الزمالك على مجريات المباراة ويعتمد أسوان على الهجمة المرتدة لكن دون خطورة .

يحتسب الحكم طارق سامي دقيقتين وقت بدل من ضائع .

الدقيقة 54+1 هجمة خطيرة لأسوان لكن ينجح أبو جبل فى التصدي لها وينتهي الشوط بتقدم الأبيض 1 / 0.