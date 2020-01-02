شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. سموحة يتقدم على المصرى بهدف "حسام حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحة في التقدم علي نظيره المصرى البورسعيدى في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدفين مقابل هدف بينما فاز المصرى على الطلائع بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية ، فيما فاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

وحاول لاعبو المصري البورسعيدي في إدراك هدف التعادل خاصة في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول، ولكن دون إدراك شباك مرمي فريق سموحة خاصة مع تفوق الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الذي تصدي لانفراد لأوستن أموتو مهاجم المصري قبل انتهاء الشوط .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والعودة لإستكمال تصحيح المسار المحلى بتحقيق الفوز الثانى على التوالى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة بحثاً عن المربع الذهبى ، حيث جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي ..

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد.

الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

Advertisements

الهجوم: محمود وادي - أوستن أموتو.

على الجانب الآخر يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث وإستغلال تعثر المنافس فى ظل الصراع النارى بين أندية المربع الذهبى حيث جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.