شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء هدف للزمالك واعتراض محمود علاء في مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الغى طارق سامى حكم مباراة الزمالك واسوان ، الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن، بداعى ارتكاب محمود علاء مدافع الزمالك لخطأ تجاه مدافع أسوان أثناء احرازه الهدف.

وأحرز محمود علاء هدفا من كرة عرضية من طارق حامد، يحولها محمود علاء هدفا للزمالك فى الدقيقة 33 من رأسية، الا ان الحكم قرر الغاء الهدف وسط اعتراضات عنيفة من محمود علاء ومدافعى الزمالك على الحكم

تشكيل الزمالك :

بدأ ألفرنسى كارتيرون المدير ألفنى للزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى محمود علاء- محمود الونش- احمد عيد- محمد عبد الشافى فى خط الدفاع ، وفى الوسط كل من طارق حامد- فرجانى ساسى- احمد زيزو- يوسف أوباما- اشرف بن شرقى فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد فى خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد- محمد عبد السلام- اسلام جابر- محمد أوناجم- محمد حسن- كريم بامبو- عمر السعيد.

تشكيل اسوان

فى المقابل فان مجدى عبد العاطى المدير ألفنى لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذى يضم: مسعد عوض فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى طارق أبو العز وإبراهيم القاضى ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفى الوسط احمد فتحى وهيثم ألفيل واحمد عامر ومصطفى عادل وسيلا وفى الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا ألفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

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الغى طارق سامى حكم مباراة الزمالك واسوان ، الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن، بداعى ارتكاب محمود علاء مدافع الزمالك لخطأ تجاه مدافع أسوان أثناء احرازه الهدف.

وأحرز محمود علاء هدفا من كرة عرضية من طارق حامد، يحولها محمود علاء هدفا للزمالك فى الدقيقة 33 من رأسية، الا ان الحكم قرر الغاء الهدف وسط اعتراضات عنيفة من محمود علاء ومدافعى الزمالك على الحكم

تشكيل الزمالك :

بدأ ألفرنسى كارتيرون المدير ألفنى للزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى محمود علاء- محمود الونش- احمد عيد- محمد عبد الشافى فى خط الدفاع ، وفى الوسط كل من طارق حامد- فرجانى ساسى- احمد زيزو- يوسف أوباما- اشرف بن شرقى فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد فى خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد- محمد عبد السلام- اسلام جابر- محمد أوناجم- محمد حسن- كريم بامبو- عمر السعيد.

تشكيل اسوان

فى المقابل فان مجدى عبد العاطى المدير ألفنى لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذى يضم: مسعد عوض فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى طارق أبو العز وإبراهيم القاضى ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفى الوسط احمد فتحى وهيثم ألفيل واحمد عامر ومصطفى عادل وسيلا وفى الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا ألفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.