إنبي يستعير أحمد علي لمدة 6 أشهر من بيراميدز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد علي مهاجم بيراميدز علي عقود انضمامه لنادي إنبي، علي سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة الأخيرة وتحرك مسؤولي النادي البترولي لانهاء الصفقة مع ناديه خلال الساعات الجارية حيث يتبقي بعض الرتوش الأخيرة من أجل اعلان النادي البترولي بصورة رسمية عن الصفقة بعد الحصول علي توقيع اللاعب والاتفاق مع ناديه حول ضمه ولكن يتبقي بعض الرتوش لانهاءها والاعلان عنها بصورة رسمية ، حيث كان اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز في الفترة الماضية ووافق على الانتقال للنادي البترولي.

يدرس حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، خوض الفريق لمباراة ودية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيقوم طولان خلال الودية التى يدرس تنظيمها اختبار عدد من اللاعبين الأفارقة لاختيار الأفضل من بينهم لضمه إلى الفريق البترولى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفاضل حلمى طولان بين عدد من اللاعبين الأفارقة من خلال خضوعهم لفترة معايشة فى تدريبات الفريق تمهيداً لاختيار أحدهم لضمه فى انتقالات الشتاء، ويفضل حلمى طولان رؤية هؤلاء اللاعبين فى مباراة ودية قبل مواجهة زعيم لحسم قراره بشكل نهائى بشأن الصفقة الجديدة التى سيبرمها النادى البترولى فى مستهل انتقالات الشتاء.

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وتعادل فريق إنبى بالأمس مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.