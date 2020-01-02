شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك و أسوان 0 / 0 والفنيات غائبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع الزمالك و أسوان حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات المباراة المقامة باستاد القاهرة، دون أى خطورة أو فنيات جمالية من الفريقين.

تشكيل الزمالك :

بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين و كاد أوباما أن يحرز الهدف الأول للأبيض بعد تواجده داخل منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية يخرجها دفاع أسوان.

ينشط لاعبو أسوان فى منتصف ملعب الزمالك ويصلو لمنطقة جزاء الأبيض لكن دون خطورة على المرمي.

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الدقيقة 6 تمريرة رائعة من ساسي لأوباما المنفرد بالمرمى لكن يتصدي لها مسعد عوض ببراعة.

الدقيقة 8 تمريرة طويلة من منتصف الملعب من طارق حامد تصل لسيد زيزو ولكن دفاع أسوان ينجح فى إيقافه وتخرج الكرة لضربة مرمى.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة إبراهيم القاضى مدافع اسوان.

الدقيقة 12 يمر محمد الصباحي من أكثر من لاعب من الزمالك ويسددها قوية تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 13 نزول إبراهيم جلال بدلاً من طارق أبو العز.

ينشط لاعبو الزمالك و يسيطر الفريق على وسط الملعب ، بينما يلجأ لاعبو أسوان للدفاع.

الدقيقة 24 ينجح احمد عيد لاعب الزمالك فى منع أسوان من فرصة هدف بعد إنقاذ الكرة من امام محمد الصباحي لاعب أسوان .

يستمر اللعب سجال بين الفريقين لكن دون خطورة على المرمي.