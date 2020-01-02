شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يقدم عرض رسمي لنجم تشيلسي والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 ينوي أستون فيلا الصاعد حديثاً إلي البريمرليج من الدرجة الأولي والذي يحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن ترزجيه وأحمد المحمدي الدخول في سوق إنتقالات يناير بقوة .

ويرغب النادي في التعاقد مع مهاجم تشيلسي البلجيكي باتشواي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري من أجل تعزيز خط هجوم الفريق حتي بقية الموسم جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي قد خرج من حسابات المدير الفني للفريق فرانك لامبارد والذي لا يعتمد علي اللاعب بفضل الأداء الجيد الذي يقدمه تامي أبراهام مع الفريق .

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