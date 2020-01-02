شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري | الزمالك المصري بالقوة الضاربة أمام أسوان والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 يلتقي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، فريق الزمالك المصري مع ضيفه أسوان، في مباراة ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، بملعب القاهرة الدولي.

وكشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل الزمالك الرسمي للمواجهة، والذي جاء على النحو التالي. محمد أبو جبل Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد عيد طارق حامد - فرجاني ساسي أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي مصطفى محمد ويتواجد على كرسي الإحتياط كلاً من: الحارس محمد عواد - إسلام جابر - كريم بامبو - محمد أوناجم - محمد حسن - عمر السعيد - محمد عبد السلام.

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