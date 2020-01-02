الامارات | بالفيديو والصور.. كواليس ولقطات العين وشباب الأهلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق العين على ملعبه في استاد هزاع بن زايد اليوم فريق شباب الأهلي المتصدر في ختام الجولة 12 من دوري الخليج العربي في مباراة يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى الإقتراب من الصدارة والبقاء في المنافسة على لقب البطولة المشتعلة قبل جولة من ختام الدور الأول من البطولة، ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على كواليس ولقطات الكلاسكيو التاريخي الذي يجمع الفريقين.
ازدحام في بوابات الدخول لاستاد هزاع بن زايد قبل أقل من 10 دقايق على انطلاقة اللقاء وذلك نظراً لكثافة الجماهير التي ستحضر #الكلاسيكو بين #العينشبابالاهلي في #دوريالخليجالعربي
لحظة دخول الفريقين لأرضية الملعب ورفع جماهير #العين لـ"تيفو" يطلبون فيه من لاعبيه "هدية السنة الجديدة"
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