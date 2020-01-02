شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بهدف دون رد على أسوان في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره أسوان باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 بتقدم الزمالك بهدف دون رد .



وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .



وبدأت المباراة بهجوم مبكر من الزمالك وانطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق زيزو وعرضية تصل لاوباما وبن شرقي داخل المنطقة وتسديدة لكنها ترتطم بالدفاع لتخرج ركنية يحولها زيزو عرضية يسددها محمود علاء بقدمه لكنها تخرج أعلى المرمى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .



ويرد أسوان بمحاولة من الصباحي لتصل للجبهة اليمنى وعرضية يشتتها محمود علاء قبل وصولها للغيني بادارا سيلا ثم يخطف الزمالك كرة مرتدة ويحاول مصطفى محمد عليها لكن يشتتها مسعد عوض حارس أسوان ويبعدها عن منطقة الخطورة .



وفي الدقيقة السابعة تصل كرة طولية من فرجاني ساسي داخل منطقة أسوان يحاول عليها أوباما المنفرد بالمرمى لكن الكرة تطول وتصل للحارس مسعد عوض .

وينطلق زيزو داخل منطقة أسوان ويتدخل الدفاع لإفساد الهجمة ويسقط اللاعب داخل المنقطة ويشير الحكم لاستئناف اللعب بضربة مرمى لأسوان .

وينطلق زيزو من جديد في الجبهة اليمنى ويرسلها عرضية يشتتها دفاع أسوان لتصل لساسي الذي يسددها مباشرة لكنها تمر بجوار القائن في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وتواصل الجبهة اليمنى نشاطها وينطلق أحمد عيد ويمررها عرضية أرضية لكن الدفاع يشتتها بعدها يهدأ اللعب قليلا في وسط الملعب .



ويدر أسوان بمحاولة عن طريق الصباحي وسيلا من الجانب الأيسر لكنها تمر بدون خطورة على أبوجبل في الدقيقة 18 ويرد الزمالك بهجمة سريعة ويحصل على ركنية تمر عرضية لفرجاني ساسي داخل المنقطة ويرتطم بمسعد عوض في الهواء ويحتسبها الحكم ركلة حرة لحارس أسوان .

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وحاول أسوان استهلاك الوقت ويحاول الزمالك الاختراق من العمق والجانب الأيمن لكن دفاع محكم من أسوان يتصدى للمحاولات الزملكاوية .



وتهدأ المباراة في وسط الملعب بين الفريقين ويمرر طارق حامد بينية أمام المنطقة ويلعب بن شرقي واوباما لعبة “هات وخد” ليتعرض بن شرقي للعرقلة ويحتسب الحكم ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها ساسي متقنة ترتطم بالحائط البشري وتخرج لركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .



وتمر الركنية كرة عرضية لكنها تمر بدون خطورة بعدها تصل الكرة لطارق حامد من الجانب الأيمن يمررها عرضية رائعة تصل لمحمود علاء يرتقي عليها برأسه ويودعها الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بداعي الوثب على المدافع في الدقيقة 34 من عمر المباراة .



ويستغل أسوان الاندفاع الهجومي للزمالك ويرد بمرتدة خاطفة للصباحي وينطلق لينفرد بالمرمى ليتصدى لها أبوجبل وترتطم وترد نحو المرمى ويكمل عليها محمود علاء ليخرجها بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .



وينطلق أوباما وساسي بتمريرات مشتركة في عمق دفاع أسوان لكن الكرة تنتهي عند مسعد عوض.

وتستمر محاولات الزمالك إلى أن تنجح في الدقيقة ٤٣ من عمر المباراة بعد كرة طولية من طارق حامد تصل لمصطفى محمد داخل المنطقة في الجانب الأيسر ليضعها بقدمه من أعلى الحارس في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.