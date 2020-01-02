شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأوروجوانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الذى ينتهى تعاقده فى يونيو 2021، رغبته فى الاستمرار مع الفريق والتوصل إلى اتفاق لمد عقده.

وقال سواريز، فى تصريحات لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «أشعر بسعادة فى الفريق. ساعدنى على الوصول للقمة، الأرقام والإحصاءات تثبت ذلك، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد».

ومع بلوغه عامه الـ32 أصبح سواريز رابع أكبر هداف فى تاريخ البرسا (190 هدفا) بفارق خمسة أهداف لتخطى النجم التاريخى المجرى لاديسلاو كوبالا (194).

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وقال سواريز الذى انتقل إلى البرسا فى 2014 «دائما ما أقول إنه يجب تنحية التحديات الشخصية جانبا، لكن فى مثل هذه الحالة عندما يفصلك القليل لمعادلة أو تخطى لاعب تاريخى مثل كوبالا، يشعر المرء بالفخر».

وعقب قضاء عطلة أعياد الميلاد يعود سواريز إلى تدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة السبت المقبل فى الجولة 19 من الليجا أمام إسبانيول متذيل المسابقة فى دربى كتالونيا.

وأضاف سواريز «مباريات الديربى دائما ما تكون صعبة ولا يجب النظر إلى أنه متذيل المسابقة. إنهم يمرون بوضع صعب لكنه فريق لا يستحق أن يكون متأخرا».

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يقبع إسبانيول فى المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

يذكر أن تقارير إسبانية كانت قد أشارت إلى أن مسؤولى برشلونة يبحثون فى الوقت الحالى عن مهاجم بديل لسواريز، خلال الفترة المقبلة، حيث طلب إرنستو فالفيردى، المدير الفنى للفريق الكتالونى، التعاقد مع الدولى الجابونى بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزى.