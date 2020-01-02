شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يبدأ مهمته فى أرسنال بأزمة مع الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، عن وجود أزمة بين الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى الجديد لفريق أرسنال، وجماهير ناديه، وذلك بسبب تمسكه باستمرار السويسرى جرانيت تشاكا، ضمن صفوف الجانرز، وهو ما يرفضه مشجعو الفريق. ووضع تشاكا يده على أذنه فى إشارة نحو جماهير أرسنال أثناء عملية استبداله بعد أن حاولت الجماهير استعجاله بواسطة صافرات الاستهجان من أجل مغادرة الملعب سريعا أثناء عملية استبداله خلال التعادل مع كريستال بالاس 2 /2 فى المرحلة الحادية عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ولدى سؤال «أرتيتا» حول غياب تشاكا بسبب المرض عن المباراة التى خسرها أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسى، وسط تكهنات بشأن إمكانية انتقاله لهرتا برلين الألمانى، أجاب المدرب الإسبانى «أتمنى ألا يرحل، لقد لعب بشكل جيد جدا أمام بورنموث، كان فى قمة التركيز وقدم مباراة رائعة».

وأضاف: «لكن بعد المباراة شعر بالمرض والحمى، وظل راقدا فى السرير فى اليومين الأخيرين، لهذا لم يشارك أمام تشيلسى».

وكشفت تقارير صحيفة أن نادى هرتا برلين توصل لاتفاق لضم تشاكا فى سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

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ونقلت شبكة «سكاى سبورتس» عن وكيل تشاكا قوله إن اللاعب وافق على الانتقال إلى هرتا برلين الذى يدربه المدير الفنى يورجن كلينسمان.

وقال خوسيه نوجويرا، وكيل تشاكا «أقول ذلك بصدق وصراحة: لقد توصلنا إلى اتفاق مع هرتا برلين ونتطلع إلى الذهاب إلى برلين.»

وأضاف نوجويرا أنه جرى إبلاغ راؤول سانليهى رئيس قطاع كرة القدم فى نادى أرسنال وكذلك إيدو مدير الكرة وميكيل أرتيتا المدير الفنى الجديد للفريق.

وتابع نوجويرا «جرى إبلاغ أرسنال بكل الخطوات، فاللاعب وهرتا برلين يتعاملان بوضوح. ويتوقف الأمر فقط على اتفاق الناديين على مقابل الانتقال.»

وقرر الإسبانى يوناى إيمرى، المدير الفنى السابق لأرسنال، فى نوفمبر الماضى سحب شارة قيادة الفريق من تشاكا. وحاول تشاكا أن يلطف الأجواء مع جماهير أرسنال عبر البيان الذى أصدره والذى قال فيه «بعد التفكير فيما جرى أريد أن أقدم لكم شرحا لما حدث». وأضاف: «الأحداث التى صاحبت عملية استبدالى فى المباراة سببت لى حزنًا عميقًا، أحب ذلك الفريق ودائمًا أقدم مائة بالمائة من مجهودى داخل وخارج الملعب». وتابع تشاكا: «مشاعرى بخصوص عدم فهمى من قبل الجماهير، وترديد عبارات مسيئة خلال الأسابيع القليلة الماضية، فى الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، جرحنى بعمق، الناس يقولون عبارات مثل (سنكسر قدمك) و(نقتل زوجتك)، و(نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان) ما جعلنى غاضبًا حينما شعرت بذلك من جانب الجماهير».

وواصل: «فى هذا الموقف وجدت نفسى أقوم برد الفعل الذى كان يعد بمثابة عدم احترام لمجموعة من الجماهير، أنا والفريق فى حالة من الطاقة الإيجابية، هذه لم تكن نواياى أبدًا، وأعتذر للأشخاص الذين فكروا بشأنى بهذا الشكل». واختتم تشاكا رسالته قائلًا: «أمنيتى أن نعود مجددًا إلى حالة الاحترام المتبادل، متذكرين السبب وراء حبنا لتلك اللعبة فى المقام الأول، دعونا نتجاوز الأمر معًا بإيجابية».