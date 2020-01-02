شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء عدد من لاعبى رفع الأثقال و«لجنة المكملات الغذائية» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة استدعاء عدد من لاعبى المنتخب المصرى لرفع الأثقال، وأعضاء اللجنة التى وافقت على شراء المكملات الغذائية، لسؤالهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة للمدير الفنى ومساعده بالاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام، ما أدى إلى صدور قرار من الاتحاد الدولى بوقف الاتحاد المصرى لمدة عامين.

وحققت النيابة للمرة الثانية أمس، مع المتهمين الاثنين وواجهتهما بتقرير مصلحة التزييف والتزوير، الذى أكد تورطهما فى تزوير توقيعات اللاعبيين للحصول على مكملات غذائية دون علمهم. وسألت النيابة محمد موسى الديب، مدرب منتخب رفع الأثقال، عن دوره فى الموافقة على تناول اللاعبين المكملات الغذائية فرد بأن تناول اللاعبين للمكملات الغذائية يمر بمراحل مختلفة تنتهى عنده كمدرب.

لكن هناك فى البداية لجنة تشرف على شراء هذه المكملات ويتم عرضها على الجهاز الطبى ليكون مسؤولا عن محتوياتها ومدى إمكانية خطورتها على اللاعبين من عدمه، ولذلك فهو ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عما حدث. وأضاف فى التحقيقات أنه برىء من الاتهامات التى وجهها له بعض اللاعبين بأنه وراء الأزمة الأخيرة فى رفع الاثقال بمنحهم مكملات غذائية بها مواد ملوثة تحتوى على منشطات، مؤكدًا أن ثبوت 6 حالات إيجابية ليس له علاقة به لأن دوره التدريب فقط.