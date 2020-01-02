شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق في مواجهة أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة. وضم التشكيل: محمد أبوجبل في حراسة المرمي Advertisements محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد – محمد عبدالشافي في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبدالسلام – اسلام جابر – محمد اوناجم – محمد حسن – كريم بامبو – عمر السعيد.

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