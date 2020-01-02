إيريكسن يختار وجهته المقبلة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

أشارت وسائل الإعلام الفرنسية أن نجم وسط توتنهام هوتسبير إيريكسن قد أختار وجهته المقبلة حيث سينضم إلي فريق باريس سان جيرمان في سوق الأنتقالات الحالي

Advertisements

ويري إيريكسن أن الفريق الباريسي هو المكان المناسب من أجل بدأ مسيرة إحترافية جديدة بعد السنوات الذي قضاها مع سبيرز وأن حان وقت الرحيل .

وأشارت التقارير أن تفاصيل الصفقة سوف تكون مقابل ٦٠ مليون يورو ، وأن يتقاضي اللاعب ١٢ مليون يورو سنويا ً

جدير بالذكر أن اللاعب كان محط أنظار ريال مدريد ولكن بعد تألق لاعب الوسط الشاب فالفيردي مع الملكي إبتعد إهتمام زيدان عن إيريكسن