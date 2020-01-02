الأرقام تنحاز للهلال أمام الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرفع الهلال شعار «الفوز أو الفوز» عندما يحل ضيفا على الفيصلي مساء اليوم بملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات دور الـ16 لمسابقة بطولة خادم الحرمين الشريفين.

لا يقبل اللقاء أنصاف الحلول، كونه يعتمد على خروج المغلوب من جولة واحدة. وعلى الرغم من أن التاريخ يقف مع الهلال إلا أن مباريات خروج المغلوب تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الكروية، وتغلف بكثير من الصعوبات البالغة في تجاوز أحدهما الآخر.

ورغم الحالة المعنوية الكبيرة التي يمر بها الهلال في الفترة الحالية بعد تحقيقه المركز الرابع في بطولة أندية العالم الأخيرة، والتي عكسها الفوز العريض على العدالة في الجولة الماضية في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسباعية نظيفة، إلا أنه يواجه صعوبات بالغة على مستوى الأفراد بتكالب الإصابات على لاعبيه نتيجة الإرهاق.

قبل المواجهة:

تعرض لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف للإصابة في عضلته الخلفية

يعاني الهلال من الإرهاق بسبب كثرة المشاركات

يفتقد الفيصلي لاعبه البرازيلي لويس جوستافو بعد إتمام صفقة انتقاله لفريق الوحدة

وصل الهلال لدور ال 16 عقب فوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين

وصل الفيصلي بعد انتصاره على جدة بهدفين مقابل هدف

التقى الفريقان في 17 مواجهة بالدوري منذ 2006 كسب الهلال 14 مباراة وتعادلا في 3

تواجه الفريقان في 3 مباريات بكأس الملك كسبها جميعها الهلال

كسب الهلال لقاءين جمعا الفريقين في كأس ولي العهد

الهلال بطل كأس الملك ب 8 بطولات، كان آخرها موسم 2017

أفضل إنجاز للفيصلي في كأس الملك وصيف البطل موسم 2018

المناسبة: كأس خادم الحرمين الشريفين

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الملعب: مدينة المجمعة الرياضية

الدور: 16

التوقيت: 19.50 م

درجة الحرارة : 22

مدرب الهلال :رازفان لوشيسكو

مدرب الفيصلي: ريكليس شاموسكا