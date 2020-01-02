اتفاقية تربط الرياضات البحرية مع وزارة الزراعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ممثلا برئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن فهد مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي لدعم وتنظيم أنشطة الغوص وصيد الأسماك وحماية البيئة البحرية للحفاظ على التنوع الأحيائي البحري وتقليل الآثار السلبية المهددة.

وتتيح الاتفاقية للطرفين بناء شراكة فعالة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يعمل على نشر ثقافة الحفاظ على النظام البيئي البحري ودعم أنشطة الاتحاد لتكون صديقة للبيئة.

وأوضح الأمير سلطان بن فهد أن المذكرة تهدف إلى توحيد جهود الطرفين في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وتعزيز التعاون عبر اقتراح محميات بحرية يسمح فيها بممارسة رياضة الغوص، وأخذ الموافقات النظامية لإنشائها واستثمارها بشكل مستدام، وتزويد الوزارة بالمعلومات من قبل الغواصين، إضافة إلى دعم وجلب الاستثمارات في المواقع المخصصة للوزارة على الشواطئ.