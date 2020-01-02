التعاون يضم نابت أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلن نادي التعاون السعودي التوقيع أمس مع لاعب الوسط سميحان النابت، قادما من نادي أبها في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق.
وأكد الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إدارة النادي أنهت إجراءات ضم لاعب خط الوسط بنادي أبها سميحان النابت لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.
وجرت مراسم التوقيع بمقر نادي التعاون، بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم، الذي قدم لوالد اللاعب ووكيل أعماله «هشام العريني» شكره وتقديره على تعاملهم الرائع.
ويحتل التعاون المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي جعبته 22 نقطة، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.
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