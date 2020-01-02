تأجيل مهرجان اعتزال التايب إلى مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الأهلي المصري أنه اتفق مع الهلال السعودي على تأجيل مباراة اعتزال الليبي طارق التايب إلى مارس المقبل.

وقال النادي إن رئيسه محمود الخطيب ناقش خلال زيارته الودية إلى المستشار تركي آل الشيخ الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، ومواجهة الهلال، وإنه نظرا لارتباطات النادي الرسمية خلال هذه الفترة أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالا هاتفيا برئيس الهلال، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان.

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وأشار الأهلي إلى أن الخطيب زار المستشار تركي آل الشيخ في منزله للاطمئنان على صحته.

وأوضح أن اللقاء جاء وديا وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي.

من جانبه، أكد آل الشيخ امتنانه لزيارة الخطيب لمنزله، التي تؤكد العلاقات الحميمية التي تربطه بشقيقه رئيس الأهلي، على حد وصفه.