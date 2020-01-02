الاتفاق يخشى مفاجآت أحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتفاق منافسه أحد على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالخبر ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يأمل الفريقان التأهل لدور الثمانية والمضي نحو الأدوار النهائية.

وصل الاتفاق لهذه المباراة بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما حقق أحد الفوز على فريق الأخدود بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويسعى الاتفاق إلى مواصلة مستوياته القوية عقب فوزه على التعاون السبت الماضي ضمن الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، فيما يسعى أحد إلى جذب الأنظار التي ابتعدت عنه عقب الهبوط إلى دوري الأولى، وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل.