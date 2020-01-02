القدية تحتفل برالي داكار عبر "المليون ميل"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

يدشن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد غدا، رالي داكار السعودية 2020، بحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومشاركة 550 محترفا من 62 جنسية.

ويحل السباق العالمي في القارة الآسيوية للمرة الأولى عبر الضيافة السعودية، بعد احتكار دام 30 عاما في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم.

وسينطلق السباق في جدة نحو الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية، ثم المرور على حائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، ثم يتجه بعد ذلك نحو الغرب في وسط صحراء المملكة، قبل العودة إلى الخلف والمضي باتجاه الشرق إلى محافظة الأحساء ليدخل إلى منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في منطقة «القدية»، ويمتد على مسافة أكثر من 7500 كلم من صحراء المملكة الواسعة.

من جهته، أعلنت شركة القدية للاستثمار، إطلاق أغنية حماسية احتفالا برالي داكار، بهدف تعزيز مشاركة شباب العالم وتفاعلهم مع هذا الحدث عبر لغة الموسيقى العالمية.

تتمحور فكرة الأغنية، التي تحمل اسم «المليون ميل»، ويؤديها حمزة هوساوي، الفائز بلقب إكس فاكتور الشرق الأوسط، حول العزيمة والإصرار وتهدف إلى إلهام الناس وتحفيزهم على اتخاذ المبادرة ومواصلة تحقيق أهدافهم وأحلامهم، على غرار السائقين المشاركين في سباق داكار السعودية 2020، وتدور كلماتها حول صناعة تراث وسرد حكاية لسنوات عديدة قادمة.

وشمل فريق المبدعين الذي عمل على إنتاج هذه الأغنية الخاصة برالي داكار، الذي يقام بالسعودية لأول مرة على الإطلاق، كلا من المغني السعودي حمزة الهوساوي، والمنتج محمد بيلوني، والمنتج المنفذ سيف سعود سالم، وصمم الفريق على مواجهة تحدي القدية وإنجاز عمله في وقت قياسي.

Advertisements

استوحت الأغنية كلماتها وألحانها من الرحلة التي يقوم بها المتسابقون، ومن أوجه التشابه التي تجمع بين هذه الرحلة ورحلة السعودية نحو تحقيق الأهداف التي حددتها في رؤية المملكة 2030.

يتم إطلاق الأغنية ومقطع الفيديو بدعم من حملة توزيع عالمية بالشراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وأكد هوساوي أيضا أنه سيغني أغنية «المليون ميل» خلال الحفل الختامي لرالي داكار السعودية في موقع القدية في 17 يناير، أمام جمهور المعجبين الذي يفوق عددهم 60 ألف شخص.

«نأمل أن تكون الأغنية مصدر إلهام للمستمعين لدعم سباق داكار السعودية وتشجيع الفرق المحلية، وتصبح إرثا بفضل كلماتها التي تحث على التركيز والعزيمة والإصرار والإبداع والشجاعة».

مايكل رينينجر ـ الرئيس التنفيذي للقدية للاستثمار

«يجسد السباق رمزا للرحلة التي يقوم بها أي فنان مثلي، ويعكس التحديات التي تواجهه خلالها للوصول إلى هدفه. أعتبر «المليون ميل» أغنية تحكي عن مسيرتي الشخصية، وآمل أن يتردد صداها في أنحاء العالم بأسره».

حمزة هوساوي ـ مطرب

«نأمل أن تكرس أغنية «المليون ميل» إحساس الفخر والاعتزاز الوطني لدى السعوديين، وتعزز الحماس لدى جمهور الرالي وجميع المستمعين لهذه الأغنية».

سيف سعود سالم ـ منتج