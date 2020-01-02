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بوجبا يغيب عن مانشستر شهرا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس أن لاعب خط وسط الفريق، الفرنسي بول بوجبا، سيخضع لجراحة في الكاحل وسيغيب ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وغاب بوجبا عن المباراة التي خسرها مانشستر على ملعب أرسنال أمس الأول بهدفين دون رد، وأكد مدربه أولي جونار سولسكاير أن غيابه سيستمر لنحو شهر.

وقال سولسكاير في تصريحات صحفية «إنه على الأرجح يحتاج إلى جراحة في قدمه»، وأضاف «لنر متى سيعود، لقد خضع لفحوصات، ليست إصابة كبيرة لكنها تحتاج لبعض الوقت للتعافي».


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