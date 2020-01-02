إيران تفرج عن اللاعب الأردني بني ياسين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بني ياسين، المحترف في صفوف نادي فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها والعودة إلى بلاده.

ومنعت السلطات الإيرانية اللاعب الأردني من مغادرة البلاد «بسبب مبالغ مالية تفوق المسموح بها كان يحملها قبل يومين خلال عودته إلى الأردن»، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

Advertisements

وقالت الوزارة إن الموافقة جاءت عقب اتصالات أجرتها مع السلطات الإيرانية للسماح له بمغادرة طهران، لكنها لم توضح ما إذا كان قد سافر بالمبالغ المالية أم لا.

ولا يجوز للمسافر، بحسب القانون الإيراني، حمل أكثر من 10 آلاف دولار عند الخروج من البلاد، فيما كان بحوزة اللاعب 47.5 ألف دولار، وفق وكالة «فارس» الإيرانية.

وكان لاعب منتخب الأردن وصل منتصف سبتمبر الماضي إلى إيران للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.