العنصرية تحرم 3 مشجعين من دخول الملاعب مدى الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي برايتون الإنجليزي أمس أنه جرى اعتقال ثلاثة مشجعين لتورطهم في وقائع عنصرية ومناهضة للمثليين خلال مباراة الفريق مع تشيلسي.

وجرى طرد مشجعين اثنين لفريق برايتون ومشجع لتشيلسي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما أمس الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتعرض أحد مشجعي برايتون للطرد من الملعب بعد توجيهه هتافات عنصرية للاعب في تشيلسي، وطرد مشجع آخر بعدما ردد هتافات مناهضة للمثليين، وجهها لجماهير تشيلسي.

أما مشجع تشيلسي، فجرى طرده من الملعب بسبب هتافات ضد المثليين وجهها لجماهير برايتون، قبل أن يتم اعتقاله والمشجعين الاثنين الآخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لبرايتون بول باربر، في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي «مرة أخرى، الفريق المسؤول عن الأمن وإدارة المشرفين بالتعاون مع شرطة ساسيكس، تعاملوا مع ثلاث وقائع منفصلة ومرفوضة، من الانتهاكات العنصرية ومناهضة المثلية».

ومن المتوقع أن يتعرض الثلاثة لعقوبة الحرمان مدى الحياة من دخول ملعب برايتون، وسيواجهون إجراءات قضائية أخرى.