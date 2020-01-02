ابن حثلين يخطف سيف الملك بمهرجان الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

حقق خالد حزام نايف آل حثلين جائزة فئة 50 سيف الملك لون الشعل، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة أمس حصوله على المركز الأول من بين 11 منقية شاركت في المسابقة.

ونافس الكويتيون بقوة وحصلوا على 3 مراكز، وهي الرابع والخامس والسابع، وكانت من نصيب الثلاثي رفاعي علوش ناصر العجمي وعبدالعزيز حسين عوض الشلاحي واورنس عناد مكراد العجمي.

الفائزون بجائزة فئة (50 سيف الملك):

1 خالد حزام نايف آل حثلين

2 بندر صحن غنيم بن شويه

3 مترك نايف تركي بن حجنه

Advertisements

4 الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي

5 الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي

6 محمد عبيد عيد العتيبي

7 الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي

8 بصيص فهد بصيص العجمي

9 سلطان فهيد الهيلم التمياط

10 محمد سعد شويشان السبيعي