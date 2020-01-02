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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث فاز الفريق البورسعيدى على نظيره السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ11 .



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث بهذه النتيجة ، وصل الفريق البورسعيدى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما استمر سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف .

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث سجل للفريق البورسعيدى محمود وادى وسعيدو سمبورى بينما سجل هدف الفريق السكندرى حسام حسن.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث نجح محمود وادي فى قيادة الفريق البورسعيدي ، للفوز على سموحة بتسجيل هدف في الدقيقة 91 ليحرز اللاعب الهدف 200 في الدوري،في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث دخل الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل كالتالي ،حارس المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد،الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق،الهجوم: محمود وادي - أوستن أموتو.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة المصرى ضد سموحة حيث دخل الفريق السكندرى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: الهانى سليمان،خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح،خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح،خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.