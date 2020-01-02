شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادي أسوان .. مصطفى محمد يقود هجوم الأبيض أمام تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق في مواجهة أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة. وضم التشكيل ..محمد أبو جبل فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

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